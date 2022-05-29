В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 29 мая, в которой говорится, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений украинских войск на другие угрожающие направления. Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области. В целях уточнения положения украинских войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.

На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстрелял из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей. Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения украинского личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

В Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, в целях поддержки действий сухопутных подразделений, противник продолжает огненное влияние на украинские войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск, наносил авиационные удары самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Ново-Николаевка, Котлярево, Ново-Кировское.

На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Также противник производит блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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