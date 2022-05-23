Российского военного Владимира Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за умышленное убийство мирного жителя в Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Это первое дело о военном преступлении с начала войны.

Соответствующее решение вынесла коллегия судей Соломенского райсуда.

Это первый приговор российским военнослужащим за военные преступления в Украине.

Первое судебное заседание по делу состоялось 18 мая - то есть весь процесс занял менее недели.

Шишимарин - командир отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он обвинялся в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Криминального кодекса Украины).

Вместе с тем в Кремле прокомментировали дело Шишимарина. Как пишет "Интерфакс", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы данной ситуацией и будут искать варианты для защиты Шишимарина.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (в Украине - Ред.) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", - сказал Песков, добавив, что "судьба каждого РФ гражданина имеет для нас первоочередное значение".

Отметим, что комментарий пресс-секретарь Путина дал как раз в момент объявления приговора, а не после него.

По данным следствия, этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, они с сослуживцами заметили безоружного мужчину, который говорил по телефону, и застрелили его.

Обвиняемый свою вину признал. Прокуратура просила для него 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Жена жертвы россиянина Шишимарина также просила пожизненное заключение, но была согласна и на обмен его на бойцов "Азова".

А адвокат Шишимарина хотел добиться для него оправдания.

От суда присяжных Шишимарин отказался на самом первом заседании

Изначально заседание было запланировано в Соломенском суде Киеве, но из-за большого количества журналистов, решение огласили в апелляционном суде, где расположен самый большой судебный зал в Киеве.

Отметим, что второй в Украине суд над военными РФ проходит под Полтавой. Двух россиян обвиняют в обстрелах Харьковщины.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.