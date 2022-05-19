Прокуратура требует пожизненный срок для российского военного Вадима Шишимарина, которого обвиняют в убийстве мирного жителя

Об этом представители обвинения заявили во время судебного заседания.

Ранее сообщалось, что жена погибшего Екатерина Шелипова также попросила пожизненного заключения для Шишимарина. Хотя согласна и на обмен его на "азовцев".

Напомним, по данным следствия, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Шишимарин признал свою вину в совершенном преступлении.

При этом адвокат россиянина Шишимарина, который признался в убийстве мирного жителя, хочет добиться для него оправдания.

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