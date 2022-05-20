Второй в Украине суд над военнослужащими России, вторгшимися в Украину, проходит в Полтавской области.

Об этом сообщает издание "Граты".

Двоим россиянам - Александру Бобыкину и Александру Иванову - вменяют в вину артиллерийский обстрел Харьковской области. Следствие считает, что в первый день военного вторжения РФ они из установки залпового огня "Град" обстреляли Харьковщину с российской, а затем и с украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

Обоим грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания, поэтому прокурор попросил рассматривать дело без изучения доказательств.

Александр Иванов и Александр Бобыкин

Напомним, первым подсудимым из-за вторжения стал россиянин Вадим Шишимаров. Его обвиняют в убийстве мирного жителя. Он также признал вину. Ему грозит пожизненное заключение.

Вместе с тем, сообщалось, что жена жертвы Шишимарина просит для него пожизненное заключение или обмен на бойцов "Азова".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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