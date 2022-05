Газета The New York Times опубликовала несколько видео из Бучи во время российской оккупации. Как заявляет издание, у него есть доказательства расстрела нескольких человек.

"Свидетельские показания и видео, полученные The New York Times, показывают, как российские десантники казнили по меньшей мере восемь украинцев в пригороде Киева 4 марта", - пишет The New York Times.

Газета приводит видео с камер наблюдения за 4 марта, где видно, как двое с автоматами в российской форме ведут девять украинских пленных. Среди них выделяется мужчина в ярко-синей кофте.

На втором видео заметно, как пленных заводят на задний двор одного из домов. Видна и синяя кофта, и военный автомобиль с буквой V.

"Восемь свидетелей рассказали, что произошло дальше. Солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое русские захватили и превратили в импровизированную базу. Были выстрелы. Пленники не вернулись", - сообщает газета.

На третьем видео, снятом с коптера (как утверждается, на следующий день 5 марта) заметно, что на заднем дворе здания по улице Яблунской, 144, лежат мертвые тела. Среди них - мужчина в ярко-синей кофте. Также в кадр попадает российская военная техника и солдаты.

Отметим, что мертвые тела на Яблунской, 144 - включая мужчину в кофте, которого зовут Денис Руденко - были найдены давно, публиковалось много фото и видео. Но впервые есть кадры, как этих людей ведут в плен и потом, вероятно, расстреливают. Всего найдено восемь тел.

Ранее публиковалось видео, которое оказалось в распоряжении телеканала CNN. На одном из фрагментов записи российские военные находятся на той же улице, где лежат тела погибших. Также есть кадр, где несколько российских солдат стоят вокруг военной машины, припаркованной возле дома.

Также "Страна" рассказывала истории людей, которые пережили российскую оккупацию в Буче и других регионах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

