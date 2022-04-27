Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, в Буче практически полностью восстановили все коммуникации.

"В городе запустили около 75-80% газоснабжения, также на 80% восстановлено водоснабжение - мы ещё не вышли на стопроцентный показатель по давлению, но в принципе уже более-менее нормально. По электроэнергии есть много порывов по местным линиям, но уже около 70% населённых кварталов Бучи снабжены электричеством, за исключением домов, которые попали под обстрелы - там идёт восстановление. Бригады ДТЭКа и Облгаза с разных регионов Украины работали в Буче даже на Пасху - думаю, что с такими темпами буквально за пару дней мы выйдем на стопроцентный показатель по коммуникациям", - убеждён Шаправский.

Кроме этого, 25 апреля были запущены первые маршрутки из Бучи в Киев.

"Изначально владелец транспортного предприятия хотел запускать маршрутки раз в один-два часа. Но когда увидели, что есть большой спрос на эту услугу, маршрутки начали ходить раз в полчаса. Когда приехали первые маршрутки, у людей, которые пережили оккупацию, были слёзы на глазах - они не верили, что теперь можно поехать в Киев не эвакуационным путем или "зеленым коридором", а просто на маршрутке", - говорит Шаправский.

На данный момент маршрутки курсируют через город Ирпень.

"Мы ожидаем, что плюс-минус первого мая откроется временная переправа через речку Ирпень. На данный момент там частично разрушенный мост, ездить по нему не очень безопасно. Как только откроют переправу - мы сможем запускать маршрутки через Гостомель. Это будет и быстрее и удобнее", - заявляет Секретарь горсовета.

Также, как рассказал Шаправский, в Буче почти завершен процесс разминирования города.

"Много людей возвращаются домой, поэтому бывают ситуации, когда жители находят предметы, похожие на мины. Понятно, что мы работаем по таким заявкам, но в городе 95% территорий разминировано", - обьясняет он.

Помимо этого, в город возвращаются предприниматели.

"Уже работают АЗС, маленькие магазины и даже некоторые кофейни. Первого мая ожидаем открытия "АТБ" и примерно в таких же числах открытия "Новуса". Уже почти готова возобновить свою деятельность кондитерская фабрика "Delicia" - им буквально нужно провести интернет", - рассказал Шаправский.

Также Тарас Шаправский заявил, что в городе полностью завершился процесс эксгумации убитых мирных жителей.

"Все заявки по эксгумации уже выполнены. Братское захоронение на территории церкви Андрея Первозванного мы уже эксгумировали полностью - оттуда достали 117 убитых мирных жителей. Также мы эксгумировали тела с частных усадьб, где жители хоронили своих родственников", - говорит он.

При этом все больше братских могил находят в населенных пунктах Бучанской общины.

"Буквально сегодня мы получили сообщение из Синяковской общины, что нашли еще шесть тел в братском захоронении Синяковского старостата. Плюс были братские захоронения по Ворзелю - там четверо погибших. Не исключено, что подобные случаи будут выявлять в других населённых пунктах. К счастью, цифра погибших именно в Буче остаётся стабильной и не растет, но мы проводим работу по нашей общине, чтобы найти каждого убитого мирного жителя и похоронить его по-человечески", - рассказывает секретарь горсовета.

Шаправский также добавил, что каждого убитого хоронят согласно традициям его вероисповедания.

"Вчера в Буче были представители крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. В одном из братских захоронений мы нашли одного убитого мусульманина. Мы решили, что этот мусульманин будет похоронен по всем традициям и канонам ислама. Нам важно, чтобы память каждого погибшего мирного жителя была сохранена", - сказал Шаправский.

Ранее мы писали, что правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что российские войска совершили целый ряд военных преступлений во время оккупации Бучи с 4 по 31 марта.

Также "Страна" сообщала, что в ЕС от Зеленского требуют доказательств, что Бучанская резня - не фейк.