Закон о запрете символики военного вторжения в Украину Верховная Рада приняла с поправками президента. Благодаря этому, расширен круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.

Об этом пишет в Facebook глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В частности, не будет считаться пропагандой российского режима использование этих символов:

в экспозициях музеев;

на тематических выставках;

в библиотечных фондах;

в процессе научной деятельности;

при изложении или реконструкции исторических событий;

в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.

Ранее мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа.

Также "Страна" сообщала, что "Укрпочта" останавливает выпуск марок и конвертов с буквенными номиналами V и Z.