Верховная Рада Украины. Фото: "Страна"

Закон о запрете символики военного вторжения в Украину Верховная Рада приняла с поправками президента. Благодаря этому, расширен круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.

Об этом пишет в Facebook глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В частности, не будет считаться пропагандой российского режима использование этих символов:

  • в экспозициях музеев;
  • на тематических выставках;
  • в библиотечных фондах;
  • в процессе научной деятельности;
  • при изложении или реконструкции исторических событий;
  • в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.

Рада приняла закон о запрете символики вторжения России

Когда разрешено использование символики Z и V

Ранее мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа.

Также "Страна" сообщала, что "Укрпочта" останавливает выпуск марок и конвертов с буквенными номиналами V и Z.

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