Рада приняла закон о запрете символики вторжения России. В каких случаях разрешат использовать буквы Z и V
Закон о запрете символики военного вторжения в Украину Верховная Рада приняла с поправками президента. Благодаря этому, расширен круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.
Об этом пишет в Facebook глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
В частности, не будет считаться пропагандой российского режима использование этих символов:
- в экспозициях музеев;
- на тематических выставках;
- в библиотечных фондах;
- в процессе научной деятельности;
- при изложении или реконструкции исторических событий;
- в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.
Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.
Ранее мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа.
Также "Страна" сообщала, что "Укрпочта" останавливает выпуск марок и конвертов с буквенными номиналами V и Z.