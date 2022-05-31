Военные РФ контролируют приблизительно половину Северодонецка. Об этом заявил глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Стрюк призвал гражданских не выходить из укрытий, по его словам, в городе идут уличные бои.

Напомним, об уличных боях в городе утром сообщал и глава Луганской области Сергей Гайдай. Он заявил, что ситуация - "сверхсложная".

Также мы писали, что по данным британской разведки, войска РФ направляют основные усилия на окружении ВСУ в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.