Утром во вторник, 31 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает подготовку к наступлению на Слобожанском направлении.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении была новая попытка вражеского штурма в районе Долгенького на границе Харьковской и Донецкой областей, противник понес потери и отошел.

По данным Генштаба, основные усилия противник сосредотачивает на установлении контроля над Северодонецком.

Сообщается, что помимо штурма населенных пунктов к северу от Попасной, россияне атаковали Покровское в 7 километрах к востоку от Бахмута.

По информации ВСУ, противник вчера штурмовал Доломитное к западу от Светлодарска. Через этот населенный пункт подходит еще старая линия разграничения на Донбассе. Южная часть поселка контролировалась все это время "ДНР".

Доломитное подводит к группировке ВСУ, расположенной к северу от Горловки.

Генштаб также сообщает, что противник пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, однако понес потери и отошел.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.