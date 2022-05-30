Россияне накапливают войска в городе Васильевка Запорожской области.

Об этом сообщил в эфире Ютуб-канала Фейгин.Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, существует вероятность, что оттуда последует наступление "на север" (то есть на Запорожье).

Ранее Арестович признался, что Лиман Донецкой области находится под российским контролем.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.