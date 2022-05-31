Верховная Рада Украины на заседании, во вторник, 31 мая, уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову.

"За" соответствующее решение проголосовали 234 депутата.

Вместе с тем, "Слуги народа" озвучили претензии к омбудсмену Людмиле Денисовой.

Как сообщил нардеп Павел Фролов их несколько:

1. "Непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращённой форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами. Что, по мнению депутатов, лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ.

Отметим, что Денисова действительно очень часто публиковала шокирующую информацию о сексуальном насилии со стороны российских солдат в отношении детей (в том числе и годовалых младенцев). Ее подхватывали западные СМИ, но это, как правило, не подтверждалось доказательствами, на что и обратили внимание "слуги народа".

2. Устранилась от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.

3. Много времени после 24 февраля проводила за границей.

Напомним, том, что парламент планирует отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека, Людмила Денисова заявляла вчера, 30 мая. По ее словам, ей хотят выразить недоверие по команде Офиса президента.

Сообщалось, что место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко. Вместе с тем, последний заявил, что не планирует занимать эту должность.

Сегодня нардепы собрали подписи для выражения ей недоверия.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации вокруг отставки Денисовой.