Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко опубликовал фото из Харькова и заявил, что не намерен становится омбудсменом вместо Людмилы Денисовой, о чем вчера прошли слухи.

Соответствующий пост Тищенко опубликовал в Фейсбуке.

"У меня нет планов занимать должность уполномоченного по правам человека", - сообщил Тищенко.

Напомним, вчера сообщалось, что Верховная Рада планирует отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову. Она заявила, что ей хотят выразить недоверие по команде Офиса президента.

Также сообщалось, что место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко.

Сегодня спикер "Слуги народа" Палийчук сообщила, что нардепы собрали подписи для выражения недоверия уполномоченному по правам человека.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации вокруг отставки Денисовой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.