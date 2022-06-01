Блинкен заявил об утверждении Белым домом нового пакета помощи Украине. В нее войдут РСЗО большой дальности
Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон согласовал новый пакет военной помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена отправит Киеву оружие на 700 миллионов долларов.
Об этом Блинкен сказал 1 июня на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам главы Госдепа, новый пакет помощи был одобрен президентом США Джо Байденом сегодня утром. В него вошли, кроме прочего, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американской прессы, другое крупнокалиберное оружие.
Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне издание "Голос Америки" сообщало, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 миллионов долларов.
Также госсекретарь США заявил, что украинские власти дали гарантии США в том, что не будут использовать западные системы вооружения большой дальности против целей на территории России.
Ранее "Страна" писала о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.
Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.