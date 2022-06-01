Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон согласовал новый пакет военной помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена отправит Киеву оружие на 700 миллионов долларов.

Об этом Блинкен сказал 1 июня на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы Госдепа, новый пакет помощи был одобрен президентом США Джо Байденом сегодня утром. В него вошли, кроме прочего, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американской прессы, другое крупнокалиберное оружие.

Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне издание "Голос Америки" сообщало, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 миллионов долларов.

Также госсекретарь США заявил, что украинские власти дали гарантии США в том, что не будут использовать западные системы вооружения большой дальности против целей на территории России.

Ранее "Страна" писала о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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