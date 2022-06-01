Президент США Джо Байден написал статью, посвященную Украине, которая называется "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине". В ней он анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 700 миллионов долларов, куда войдут и ракетные системы.

Колонка опубликована в The New York Times.

Байден, в частности, написал, что Киев получит ракетные системы с дальностью до 50 миль (80 километров). Это оружие позволит украинцам "сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров".

Также в колонке президент США заявляет, что война должна закончиться за столом переговоров.

"Мы направили Украине значительное количество вооружения и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров", - написал президент США.

При этом он заявил, что не будет "давить на правительство Украины - публично или в частном порядке - с целью добиться каких-либо территориальных уступок".

"Переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", - говорит американский президент.

Далее он описал планы по предстоящим военным поставкам. Это "противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 (советские - Ред.) и боеприпасы".

Кроме того, Байден пишет, что воевать с Россией США не будут и удерживают от этого Украину.

"Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем (enable) Украине наносить удары за ее пределами", - пишет президент.

Коснулся он и темы ядерного конфликта.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя периодическая риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал президент США.

Еще один тезис - о том, что Вашингтон не изменит своего курса по Украине в ближайшие месяцы: "Если он (Путин - Ред.) ожидает, что в ближайшие месяцы мы поколеблемся или сломаемся, он ошибается".

"Показателен сам факт появления целой статьи с объяснениями, почему США решили дать Украине новые ракетные системы. И заверениями, что против российской территории они не направлены (и что Украине "не позволят" наносить удары по РФ). Это говорит о том, с каким трудом далось Вашингтону это решение. И что эскалации конфликта с Россией там крайне опасаются", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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