Белый дом посетила южнокорейская группа BTS. Члены бойз-бенда отправились на встречу с его главой.

Перед аудиенцией у президента США Джо Байдена артисты появились перед журналистами, но ни петь, ни отвечать на вопросы не стали.

Один из певцов коротко сказал, что для группы большая честь побывать в Белом доме. Затем распорядитель объявил, что музыканты поговорят с Байденом о проблеме дискриминации американцев азиатского происхождения и о преступлениях, совершаемых против них.

BTS - южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников.

В середине мая "Страна" писала, что Байден высказался на тему расизма. Президент США заявил, что превосходство белых – это яд, а молчание по поводу превосходства белых – это соучастие. Такое заявление глава Белого дома сделал в Буффало, штат Нью-Йорк, выступая перед членами семей погибших 15 мая во время массового расстрела в супермаркете. Жертвами преступления стали в основном цветные американцы.

Мы также рассказывали, что в 2019 году журнал Time опубликовал ТОП-25 самых влиятельных людей в интернете. В список попала и группа BTS.