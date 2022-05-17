Президент США Джо Байден заявил, что превосходство белых – это яд, а молчание по поводу превосходства белых – это соучастие.

Такое заявление глава Белого дома сделал в Буффало, штат Нью-Йорк, выступая перед членами семей погибших 15 мая во время массового расстрела в супермаркете.

Байден отправился в Буффало, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу жертвам расстрела. После возложения цветов Байден встретился с семьями жертв.

Кроме того, в городе, где произошла трагедия, он призвал всех американцев не давать ненависти безопасной гавани и отвергать ложь расизма, который радикализирует и разделяет нас, что и привело к акту расистского насилия, который произошел в супермаркете и унес жизни людей.

Как писала "Страна", в конце прошлой недели в американском городе Буффало произошло массовое убийство. Стрелок, 18-летний белый Пэйтон Гендрон, зашел в супермаркет, где открыл огонь. В результате стрельбы скончались 10 человек. Большинство из погибших были черными, а причиной трагедии стала расовая ненависть.

Также мы сообщали, что убийца попадал в поле зрения правоохранителей из-за угроз, а год назад его отправили на проверку психики.