Власти Нью-Йорка убрали из зала городской комиссии, что в здании мэрии, статую третьего президента США Томаса Джефферсона. Она простояла в этом помещении 187 лет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости: США".

Решение о демонтаже законодатели Нью-Йорка приняли месяц назад. А вообще инициаторы сноса - группа депутатов негритянского, латиноамериканского и азиатского происхождения - добивались этого около двадцати лет.

Толчком к демонтажу послужили нашумевшее убийство Джорджа Флойда и антирасистские протесты.

"Томас Джефферсон был рабовладельцем, в собственности которого было более 600 человек. Мне глубоко неприятно осознавать, что мы сидим рядом со статуей, установленной в память о рабовладельце, который считал, что люди, похожие на меня, по своей природе неполноценны, лишены интеллекта и не достойны свободы и прав", - заявила чернокожая Эдриен Адамс, выступая перед Комиссией по дизайну общественных пространств

Решение о демонтаже ранее раскритиковал Дональд Трамп, заявивший, что "радикальные леваки сошли с ума и причиняют стране серьезную боль".

"Великий Томас Джефферсон, один из наших важнейших отцов-основателей и автор конституции США был "выселен" из великолепного зала городской комиссии. Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", - добавил Трамп.

Томас Джефферсон (1743−1826) считается одним из отцов-основателей США и выдающимся философом эпохи Просвещения. Именно он был одним из авторов Декларации независимости.

На волне возмущений убийством Флойда в США снесли много монументов. Например, на прошлогодний День независимости снесли статую Колумбу и сбросили ее в море.

А осенью 2020 года в Портленде протестующие снесли памятники Линкольну и Рузвельту.