Первый открытый гей в американском кабинете, министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что в США специально строили дороги так, чтобы усилить расовую сегрегацию. И пришло время поменять всю инфраструктуру.

По словам министра, в стране остаются автодороги, построенные так, чтобы разделить белые и черные районы. Также в США существуют туннели с низкими сводами, чтобы по ним не имели возможности проехать на пляж автобусы с афроамериканскими или пуэрто-риканскими детьми. От такого наследия времен сегрегации США будут избавляться, реализуя триллионную программу инфраструктурных инвестиций.

"Не думаю, что мы что-то потеряем, бросив вызов этим простым реалиям", - сказал Буттиджич на брифинге в Белом доме.

Законопроект об инвестициях в размере триллиона долларов принят в пятницу. Президент Джо Байден и члены его кабинета сейчас совершают серию поездок по стране, продвигая этот законопроект.

Документ предусматривает выделение десятков миллиардов долларов федеральным ведомствам и штатам на ремонт мостов и дорог, расширение широкополосного доступа в интернет и модернизацию общественного транспорта, а также создание сети зарядных станций для электронных транспортных средств по всей стране.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на волне борьбы с расизмом переименуют бабочек и муравьев.

Также мы писали, что американцы даже алгебру обвинили в расизме. И в школах хотят преподавать "этноматематику".