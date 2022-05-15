В американском Буффало, штат Нью-Йорк, 18-летний парень устроил стрельбу в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Стрелка задержали на месте.

"Мы расследуем этот инцидент как преступление на почве ненависти и как случай насильственного экстремизма на расовой почве", - заявил на пресс-конференции представитель ФБР в Буффало Стивен Белонгиа.

По предварительной информации, парень намеренно ехал несколько часов в этот район города, населенный преимущественно темнокожими.

Источники в полиции рассказали СМИ, что во время нападения мужчина выкрикивал оскорбления на расовой почве.

По словам комиссара полиции Буффало Джозефа Грамальи, большинство жертв - афроамериканцы.

Отставной полицейский, работавший охранником в супермаркете, пытался застрелить нападавшего, но был убит.

Полиция сообщила, что стрелок был вооружен мощной винтовкой, на нем были бронежилет и шлем. После прибытия к месту происшествия дополнительных нарядов полиции он попытался вступить с ними в противостояние, но потом сложил оружие, был задержан и заключен под стражу.

Суд назначил ему судебно-медицинскую экспертизу. Парню грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение (в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена).

После суда СМИ стали известны мотивы террориста. Он провозгласил себя "белым националистом" и заявил, что вдохновился Брентоном Таррантом, который в 2019 году устроил теракты в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии.

Подозреваемому всего 18 лет

В США часто происходят массовые расстрелы. Так, в Калифорнии неизвестные расстреляли эротическую вечеринку.

А в Шривпорте в штате Луизиана в массовой стрельбе пять человек получили тяжелые ранения.