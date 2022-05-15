В интернете появилось полное видео расстрела американским 18-летним расистом Пейтоном Гендроном людей в супермаркете в Буффало.

Как ранее сообщалось, 18-летний стрелок вел прямой эфир своего преступления.

Как понятно из ролика, парень открыл огонь сразу же, как только вышел из машины на парковке супермаркета. Причем его первой жертвой стала белая женщина, хотя преступление было совершено на почве расовой ненависти к темнокожим.

На видео Пейтон в течение почти минуты расстреливает всех у входа в супермаркет, затем заходит внутрь и ведет огонь по всем, кого видит. А зачастую еще и выполняет контрольный выстрел.

Видео строго 18+.

Между тем среди жертв Пейтона оказался полицейский в отставке. Он пытался защитить людей от стрелка.

Когда Гендрон вошел в магазин, бывший коп несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Однако на стрелке была бронепластина, которая отражала пули. Затем Гендрон выстрелил в ответ и застрелил мужчину.

Как сообщалось, сначала он пытался устроить перестрелку и с прибывшей на место полицией, но потом сложил оружие, был задержан и заключен под стражу.

Парень не признает себя виновным.

Как рассказывала "Страна", 18-летний расист устроил расстрелял темнокожих людей в супермаркете. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения. По предварительной информации, парень намеренно ехал несколько часов в этот район города, населенный преимущественно темнокожими.

В США часто происходят массовые расстрелы. Так, в Калифорнии неизвестные расстреляли эротическую вечеринку.

А в Шривпорте в штате Луизиана в массовой стрельбе пять человек получили тяжелые ранения.