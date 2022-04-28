Американский телеканал CBS впервые опубликовал видео, на котором запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года в США, снятое перед терактом.

По данным телеканала, кадры были получены британской полицией в Англии примерно через две недели после теракта 11 сентября, однако все это время не были опубликованы.

На видео присутствуют террористы, угнавшие самолеты, которые врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар. Они находятся на мероприятии, описываемом в документах как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.

На видео с ужина также попал саудовский подданный Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к организации терактов.

Публикуемые материалы содержались в уликах, полученных при задержании аль-Баюми менее чем через 2 недели событий 11 сентября. Позднее он был освобожден.

Известно, что два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

Третий самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне.

Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).

По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

Ранее мы писали, что в прошлом году Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв атаки на башни-близнецы WTC.

Также "Страна" подробно рассказывала, что американцы думают о терактах 11 сентября 20 лет спустя.