Предполагаемый убийца 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, попадал в поле зрения правоохранителей из-за угроз, а год назад его отправили на проверку психики.

Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Буффало Джозеф Грамалиа, пишет "РИА-Новости".

"Это было в июне прошлого года. Насколько я знаю, это была угроза в общем – не направленная на конкретное лицо или место. Она не относилась к расовой теме", - пояснил глава полиции.

По его словам, тогда юношу отправили на психиатрическую экспертизу, он провел в медучреждении один день, после проведения экспертизы его отпустили.



"Полиция штата отреагировала. Они разобрались, провели беседу с субъектом и посчитали, что на тот момент было бы верным отправить его на проверку психического здоровья", - добавил Грамалиа.

Представитель ФБР в свою очередь указал, что задержанный не находился под наблюдением ведомства.

Напомним, в американском Буффало, штат Нью-Йорк, 18-летний парень Пэйтон Гендрон устроил стрельбу в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения. По предварительной информации, парень намеренно ехал несколько часов в этот район города, населенный преимущественно темнокожими.

Убийце грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение (в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена).

Ранее мы публиковали видео расстрела людей в супермаркете США. Первой жертвой расиста стала белая женщина.

Также "Страна" сообщала, что в штате Луизиана в массовой стрельбе пять человек получили тяжелые ранения.