В Ивано-Франковске на улице избили музыканта, который пел на русском языке. Местные паблики сообщают, что сам музыкант местный.

На видео очевидцы скандальной ситуации пытаются защитить жертву от нападения и просят вызвать полицию.

На кадрах не было замечено, что правоохранительные органы прибыли на место происшествия.

В настоящее время нет официальной информации от полиции об этом инциденте.

Ранее мы писали о том, что дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык. Об этом 18 мая заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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