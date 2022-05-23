В России из школьных учебников убрали термин "Киевская Русь". Авторы учебника объясняют это "научной целесообразностью" и уверяют, что это не связано с войной в Украине.

Об отсутствии термина "Киевская Русь" в учебнике для шестого класса в своем Facebook написал главный редактор сайта "Эхо Москвы" Виталий Рувинский.

После этого один из соавторов учебника истории для шестого класса, историк Александр Данилов подтвердил, что термин "Киевская Русь" в учебниках больше нет, потому что, по его мнению, он является некорректным, так как не учитывает более ранние, докиевские, этапы становления этого государства.

"Государство Русь образовано в Новгороде, столица которого была перенесена в Киев. Если мы приводим только "Киевскую Русь", мы отсекаем ранний период, который связан с историей Новгородской Руси. То есть, это никак не связано с событиями на Украине последних месяцев", - заявил историк.

Ранее мы писали о том, что мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.