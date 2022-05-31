Сомнительно, что президент США Джо Байден действительно хочет победы Украины в войне с Россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal в редакционной колонке "Двойственное отношение Байдена к Украине".

"Иногда трудно сказать, хотят ли президент Байден и его стратеги, чтобы Украина выиграла свою оборонительную войну против России или просто выжила, чтобы подписать перемирие с большей частью своей бывшей территории, находящейся под контролем России. Эта двойственность стала проблемой, поскольку российские войска добиваются новых военных успехов в Донбассе на востоке Украины", - сказано в тексте.

Автор материала напоминает, что в понедельник российские войска вошли в центр Северодонецка, одного из последних крупных украинских опорных пунктов на Донбассе. Наступление последовало за беспощадными артиллерийскими и ракетными обстрелами города, напоминающими разрушение Мариуполя.

По словам автора, россияне имеют артиллерийское и ракетное преимущество в дальности и огневой мощи и могут нанести украинским войскам ужасные потери. Украинские силы получили несколько гаубиц из США, но им также нужны системы запуска ракет, которые могут стрелять с большей дальности. Лучшая защита от артиллерии - это артиллерия и авиация, включая ракеты. Американские ракетные системы уменьшат артиллерийское преимущество России и, возможно, замедлят ее продвижение, предполагает издание.

Пентагон сливает информацию о том, что США могут вскоре предоставить Украине некоторые ракетные системы средней дальности, но Байден заявил в воскресенье, что "мы не собираемся отправлять в Украину ракетные системы, которые наносят удары по России". В очередной раз Байден заверяет Владимира Путина в том, чего США делать не будут.

Президент не стал уточнять, но, вероятно, опасается, что запуск ракет может спровоцировать Путина. Но если США хотят, чтобы Украина запускала ракеты только по целям на территории Украины, они, безусловно, могут дать это ясно понять, продолжил автор.

"Нежелание использовать ракетные системы отражает позицию Белого дома до и во время этой войны", - резюмирует он.

Он приводит другой пример - отказ от создания коалиции желающих прорвать российскую блокаду экспорта украинского зерна в Черном море.

"Многие страны мира зависят от украинского зерна. Что касается того, что мы делаем по этому поводу, то прямо сейчас мы… у нас нет никаких военно-морских кораблей США в Черном море. Мы не собираемся, если не будет указаний", - заявил на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

США снова делают уступку, которая позволяет России уйти от ответственности за действия в Украине.

"Это не способ выиграть войну или даже завести ее в тупик на выгодных для Украины условиях. Путин не отказался от своих планов взять Киев и напрямую угрожать НАТО, а двойственное отношение Байдена к помощи Украине побуждает россиян верить, что он все еще может добиться стратегической победы", - завершает статью автор.

Ранее "Страна" приводила заявление Милли о том, что лучшим окончанием войны в Украине стали бы переговоры.

Также мы писали, что западные союзники Вашингтона не понимают, чего США хотят добиться в Украине.