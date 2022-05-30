Западные союзники Вашингтона не понимают, чего США хотят добиться в Украине.

Об этом пишет издание Financial Times.

Авторы статьи напомнили предысторию сегодняшней ситуации.

Незадолго до того, как Россия начала вторжение в Украину в феврале, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли пессимистично оценил перспективы Киева. Одним из возможных исходов, как сказал он на закрытых слушаниях в Конгрессе, вероятно падение украинской столицы в течение 72 часов.

Выступая же в понедельник, спустя три месяца, в течение которых украинцы не только отразили нападение на столицу, но и удерживали свои позиции на юго-востоке страны, Милли высказал совсем другую мысль. По его словам, США будут продолжать поддерживать военные действия Украины, потому что важно продемонстрировать, что "большие не могут просто уничтожать и вторгаться в слабых и малых". А что касается того, как может закончиться война, Милли сказал, что украинцы должны определить "конечное состояние внутри границ Украины".

Успехи Украины на поле боя в последние недели вызвали почти триумфальные настроения в некоторых кругах Вашингтона. В отличие от первых дней конфликта некоторые ведущие политики и официальные лица сейчас видят возможность нанести решающий удар по России.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским, что Америка останется "с Украиной, пока не будет одержана победа". Министр обороны США Ллойд Остин заявил: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину".

Вашингтон выделил беспрецедентную помощь в размере 54 миллиардов долларов с тех пор, как началась война.

Но за уверенной риторикой скрывается гораздо меньше ясности относительно того, что, по мнению Вашингтона, должно произойти в Украине. Слишком мало подробностей, как будет выглядеть стратегическое поражение России или какое территориальное урегулирование США в конечном итоге устроит.

Некоторые аналитики говорят, что США намеренно размывают свои цели, но европейские партнеры уже очень хотят определенности.

"Европейцы хотели бы знать, каков конечный план США, потому что идея, что Россия проиграет, слишком мутна. Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно", - говорит Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО.

Ранее "Страна" рассказывала, как распределят последний пакет помощи США в размере 40 миллиардов.

Также мы писали, что США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS.