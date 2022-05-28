Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире говорит, что Россия может нанести удар по "центрам принятия решений" (имея в виду, очевидно, США) в случае, если Украина будет использовать американское оружие для ударов по РФ.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений", - говорит Соловьев.

Ранее газета The New York Times вслед за CNN написали о согласии администрации президента США Джо Байдена передать Украине ракетные системы залпового огня. Типа оружия источник не назвал. Но газета предполагает, что это может быть установка M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров.

После чего в России прокомментировали публикации о поставках в Украину из США реактивных систем залпового огня. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".

Тем временем война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.