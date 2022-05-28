Газета The New York Times вслед за CNN пишет о согласии администрации президента США Джо Байдена передать Украине ракетные системы залпового огня.

Об этом будет объявлено на следующей неделе, рассказал изданию чиновник, знакомый с процессом.

Типа оружия источник не назвал. Но газета предполагает, что это может быть установка M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров. У США есть порядка 42 тысяч боеприпасов к этим установкам.

Собеседник из администрации заявил The New York Times, что системы, которые планируется поставить Киеву, "не дают Украине возможность нанести удар вглубь территории России". И это был главный критерий отбора.

Также издание сообщает, что у США есть планы включить в следующий пакет военной помощи Украине дальнбойные РСЗО Himars (могут наносить удары на 300-500 километров).

Но пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вчера на брифинге отказался подтвердить эту информацию.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк синхронно призвали США поставить Украине ракетную систему MLRS. Подоляк обозначил, что это оружие поможет Украине деблокировать Черное море и восстановить работу портов.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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