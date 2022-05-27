Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты. Об этом сообщает Reuters.

В то же время британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украина должна быть снабжена реактивными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности, пишет The Guardian.

При этом Джонсон воздержался от того, чтобы взять обязательство от имени Великобритании отправить в Украину мощную ракетную систему М270, которую Киев просил у Великобритании, США и других членов НАТО в течение нескольких недель.

Ранее СМИ сообщали, что США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для крупнейшей битвы за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.