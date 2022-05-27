Противник не имеет численного преимущества в Луганской области над ВСУ, но у него больше тяжелого вооружения.

Об этом заявил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко в эфире ВВС.



В связи с этим, по его словам, Украине нужно больше оружия.



"Вооружение поступает на фронт во многих районах Луганской и Донецкой областей. Но для того, чтобы контрнаступление было быстрым и эффективным, нам нужно больше вооружений", - сказал Власенко.



Ранее мы писали, что глава администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что "почти две трети периметра города заняты врагом".

Также "Страна" рассказывала, что по данным британской разведки, войска РФ отправляют на юг Украины танки Т-62 и пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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