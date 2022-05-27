Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять в Украину тяжелую военную технику, не существует.

Об этом заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

"Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы", - сказала она.

Ранее агентство DPA со ссылкой на одного из депутатов немецкого парламента сообщило, что страны НАТО якобы неформально договорились о том, что некоторые виды тяжелой военной техники не будут поставляться вооруженным силам Украины.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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