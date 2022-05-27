В результате утренних взрывов, которые прогремели под Днепром около 4:20 пятницы, 27 мая, погибли 10 военнослужащих и около 35 - получили ранения. Об этом сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире марафона на ДнепрТВ.

По его словам, вражеская ракета "Искандер" попала в казарму Нацгвардии в Днепровском районе. При этом погибших могло быть больше, но по приказу Минобороны, армия не концентрирует более 20 человек в одном месте, сообщил Корбан.

Напомним, утром в пятницу, 27 мая, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил факт ракетного удара по Днепропетровской области. Также он сообщил о серьезных разрушениях.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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