Ранним утром в пятницу, 27 мая, войска РФ обстреляли Днепропетровскую область. В результате три "прилета" было зафиксировано в Днепровском районе.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.

По его словам, в других районах области ночь прошла спокойно.

Жители Днепра сообщают о том, что слышали три взрыва после 04:00 27 мая.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, в результате обстрела зафиксированы серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.