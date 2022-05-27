Советник главы ОП Михаил Подоляк показал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск.

По словам Подоляка, это самое тяжелое неядерное оружие РФ.

"На видео-работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" - написал Подоляк.

ТОС-1А "Солнцепек" - принятая на вооружение в 2001 году тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Является модификацией ТОС-1 "Буратино".

Также россияне привезли в Украину свои самые крупнокалиберные гаубицы - "Малка" (модифицированная версия "Пиона").

Эти САУ бьют 203-мм снарядами на расстояние до 50 километров. По данным из открытых источников, на вооружении РФ находятся 60 таких орудий. То есть, не так уж много.

"Малка" действует на фронте уже давно. Пушка засветилась еще в начале мая на территории Харьковской области.

Напомним, в Пентагоне сообщили, какое вооружение войдет в новый пакет помощи США Украине на $100 миллионов.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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