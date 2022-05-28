В России прокомментировали публикации о поставках в Украину из США реактивных систем залпового огня.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности", сообщает пресс-служба дипмиссии в Telegram.

По его мнению, Соединенные Штаты все глубже "втягиваются в конфликт".

Ранее газета The New York Times вслед за CNN написала о согласии администрации президента США Джо Байдена передать Украине РСЗО. Типа оружия источник не назвал. Но газета предполагает, что это может быть установка M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров. У США есть порядка 42 тысяч боеприпасов к этим установкам.

Также о том, что США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS, сообщал CNN.

Напомним, война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.