В Пентагоне подтвердили, что Украина запросила у США реактивные системы залпового огня (РСЗО). Киев заявляет, что это оружие поможет переломить ход событий на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

"Вы слышали, что украинцы запросили системы РСЗО, реактивные системы залпового огня. И вы знаете, они, украинцы, ясно дали понять и мы согласны с тем, что этот бой на Донбассе - это бой, который в значительной степени зависит от дальнего огня, и мы уже видели, в какой степени артиллерийские системы с обеих сторон используются каждый день. Так что я бы оставил всё, как есть (So I think I'd just leave it at that - Ред.)", - сказал представитель Пентагона.

Судя по сообщению, решение по возможным поставкам РСЗО еще не принято.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что результатом новой встречи министров обороны почти 40 стран на авиабазе "Рамштайн" 23 мая станет предоставление Украине американских систем залпового огня.

По данным СМИ, США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

