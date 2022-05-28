Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек не согласен, что Германия помогает Украине недостаточно, по его словам, выполнить все запросы Украины невозможно.

Об этом он сказал изданию Welt am Sonntag.

"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не поставляет или снабжает слишком мало", - сказал Хабек.

По его словам, дело в том, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и "это создает определенную напряженность".

"Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ​​ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", – добавил Хабек.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фото улитки с одним патроном, чтобы потроллить ФРГ за ее военные поставки.

Между тем, Германия собирается ускориться с темпами вывоза зерна из Украины.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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