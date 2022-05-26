Германия намерена нарастить темпы вывоза зерна из Украины. Deutsche Bahn намерен направить для этого дополнительные эшелоны.

Об этом сообщает RND.

"Учитывая угрозу голода в некоторых регионах планеты и огромную потребность в экспорте миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки, мы будем организовывать отправку дополнительных эшелонов в координации с федеральным правительством", - сообщила глава отдела грузоперевозок концерна Deutsche Bahn Cargo Зигрид Никутта.

Сейчас Deutsche Bahn с дочерними компаниями в Польше и Румынии отправляет по несколько эшелонов с украинским зерном в разные морские порты ежедневно

"Теперь речь идет о расширении этого сельскохозяйственного экспорта", - сказала Никутта. Цель - стабильное соединение с морскими портами Северного моря и Черного и Средиземного морей.

Напомним, в Британии опубликовали карту сухопутных маршрутов для вывоза в Европу украинского зерна. Также мы публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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