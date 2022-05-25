Газета The Times опубликовала карту планируемых маршрутов вывоза украинского зерна через Европу.

Как нетрудно заметить, все эти маршруты на карте сухопутные. Они проходят:

на юге через Румынию (молдавский маршрут, сейчас в процессе налаживания);

на западе - через Польшу в Чехию, Австрию и Германию (он уже действует, но имеет ограниченную пропускную способность);

на севере - через Беларусь (гуманитарный коридор, существует пока гипотетически).

При этом британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными, которых недостаточно для этих целей.

Между тем на Западе все настойчивее говорят о голоде, который грозит разным странам, если из Украины срочно не вывезут запасы зерна. Так, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать свое зерно, чтобы помочь странам, где нехватка зерновых может спровоцировать голод.

А 14 мая глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла, что на планете может наступить глобальный голод из-за ситуации в Украине. Бербок обвинила Россию в ведении "гибридной войны" и препятствовании экспорту зерна из украинских портов.