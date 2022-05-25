Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать свое зерно, чтобы помочь странам, где нехватка зерновых может спровоцировать голод.

Его слова приводит агентство Reuters.

Тему голода чиновник поднял 25 мая в беседе с журналистами в Мадриде, где он встречался со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

По словам Уоллеса, Россия должна "поступать правильно" и открыть зерновой коридор из украинских портов Черного моря.

"Это зерно для всех. Ливия, Йемен, люди во всем мире полагаются на это зерно, чтобы прокормить себя. Призываю Россию поступить правильно в духе гуманизма и выпустить зерно Украины, прекратить воровать зерно в свою пользу. Не будем говорить о санкциях, давайте поступать правильно", - призвал министр.

Также Уоллес отверг идею отмены антироссийских санкций, которые сегодня предложили в Москве, и приветствовал предложение причерноморских стран, таких как Турция, сопровождать поставки зерна из Украины.

Украинские порты на Черном море были заблокированы с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину. Более 20 миллионов тонн зерна застряли в элеваторах.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, покидающих Украину, в обмен на отмену некоторых санкций.