Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "российский Генштаб терпит неудачу, и они это знают".

Об этом чиновник сказал во время выступления с речью о войне в Украине в Национальном музее армии в Лондоне 9 мая.

"Правительство Великобритании – все Соединенное Королевство – солидарно с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мир и процветание", – заверил Уоллес.

По его мнению, Владимир Путин и его ближайшее окружение "отображают фашизм и тиранию 70-летней давности". Путин своими поступками позорит тех солдат, которые отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом. А теперь поражение ждет и саму Россию, сказал Уоллес.

"Генеральный штаб России терпит неудачу, и они это знают", – заявил министр.

Британский министр обороны добавил, что западные страны собирают информацию о потенциальных военных преступлениях в Украине, совершенных российской армией. Уоллес заявил, что эта информация будет использована для "привлечения к ответственности всех виновных в этих зверствах".

"Мы смотрим и записываем", – заявил Бен Уоллес.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.