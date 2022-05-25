Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, генеральный директор Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон, где замминистра обороны США Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение на передачу Украине противотанковых ракет, которые производятся в Германии по лицензии.

Согласно лицензии, Израиль должен одобрять любую передачу этих ракет третьей стороне. Эшель ответил отказом.

По словам источника издания, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. И это может привести к тому, что Москва "нанесет урон" интересам Израиля в Сирии.

Как писала "Страна", в феврале, еще до начала вторжения РФ, Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие в Украину, "чтобы утихомирить Россию". Тогда речь шла все о тех же противотанковых ракетах Spike.

Мы также сообщали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил Германию, которая не торопится с поставками оружия, в неудачах украинской армии на лисичанско-северодонецком направлении.