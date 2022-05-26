Посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает троллить правительство ФРГ за промедление с военными поставками. В своем недавнем твите он опубликовал фото улитки, которая несет один патрон, чтобы проиллюстрировать промедление с военными поставками из Германии.

"Немецкое оружие для Украины уже в пути". Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Хорошо, что Россия не должна выиграть войну", - написал Мельник под фото.

В комментариях Мельнику немцы показали новость, что Израиль тоже не хочет поставлять оружие. А один из пользователей написал, что "ни Германия, ни НАТО не смогут доставить нужное вам оружие быстрее, чем вы его потребуете".

"Лучше радуйтесь, что США, ЕС и Германия дали столько денег, что Украина еще не развалилась как государство", - пишут в комментариях на немецком языке.

Напомним, посол Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его позиции по визиту в Киев.

Также мы писали о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба разругался с министром обороны ФРГ из-за задержки поставок зениток Gepard, к которым нет боеприпасов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.