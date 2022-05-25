В Давосе Германия договорилась с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ). Американская компания Sempra Energy заявила, что будет продавать около 2,25 миллионов тонн сжиженного газа в год крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG.

Об этом рассказали в пресс-службе Sempra Energy 25 мая.

"Sempra Infrastructure, дочерняя компания Sempra, сегодня объявила о заключении основного соглашения с RWE Supply & Trading, дочерней компанией RWE, о покупке около 2,25 млн тонн сжиженного природного газа в год. СПГ будет поставляться на долгосрочной основе из Порт Артура (округ Джефферсон, штат Техас)", - сказано на сайте.

Таким образом Sempra Infrastructure намерена помочь союзникам США в Европе поддержать энергетическую безопасность, а также ускорить переход к более низкоуглеродному будущему.

"Мы рады возможности работать с одним из ведущих производителей электроэнергии в Германии для достижения этих двух целей", - сказал генеральный директор Sempra Infrastructure Джастин Берд.

Кроме того, Sempra Infrastructure и RWE договорились работать над созданием основы для сокращения и смягчения последствий выбросов парниковых газов, связанных с поставками СПГ.

В компании добавили, что договоренности являются предварительными и необязательными, а развитие проекта СПГ в Порт-Артуре сопряжено с рядом рисков и неопределенностей, включая, среди прочего, достижение окончательных соглашений, получение всех необходимых разрешений, завершение инженерных и строительных работ, получение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.

Контракт хотят заключить на 15 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Болгария договорилась о поставках сжиженного газа из США.

Также мы писали, что Германия и Катар договорились о поставках СПГ вместо российского газа через два года.