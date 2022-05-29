У правительства Соединенных Штатов находится 40 миллиардов долларов на помощь Украине, но нет возможности защитить детей в школах от стрельбы, возмутился экс-президент Дональд Трамп на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) - главной лоббистской организации, борющейся против ограничений на ношение оружия в США.

"Конгресс должен немедленно проголосовать за возврат штатами каждого неиспользовавнного цента из средств, выделенных на борьбу с ковидом, и употребить эти деньги на обеспечение непробиваемой безопасности в каждой школе по всей нашей стране", - заявил Трамп.

Национальная стрелковая ассоциация куда входят 5 миллионов человек, выступает резко против ограничений, предлагая реформировать охрану учебных заведений. Нападения в общественных местах, в том числе в школах, с использованием огнестрельного оружия и множественными жертвами происходят в США существенно чаще, чем в где-либо еще.

"Страна" писала, что 24 мая в Соединенных Штатах произошел очередной теракт. Неизвестный устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас), в результате два человека погибли, больше десяти пострадали. В стрельбе в начальной школе Увальде подозревают 18-летнего ученика средней школы того же города.

Мы рассказывали подробности того дела.