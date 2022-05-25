Стали известны подробности массового расстрела в техасской школе 24 мая. Все 19 учеников и двое учителей школы городка Ювальд были убиты в классной комнате, где забаррикадировался преступник, отбившись от первого натиска полицейских.

Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на пресс-секретаря департамента безопасности штата.

Как рассказали в полиции, местные полицейские практически сразу получили сигнал о проникновении в начальную школу (где учатся дети 7-10 лет) вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными. После этого они стали бить окна школы снаружи, чтобы помочь детям и педагогам покинуть здание.

"Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал представитель полиции.

Штурм начался, когда подоспело подкрепление.

"Полицейские были вновь встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.

В соцсетях появилось видео нападения на школу в Техасе. Любительские кадры, предположительно, запечатлели стрелка, вбегающего в здание, и родителей, пытающихся прорваться через кордоны к своим детям.

Также американские издания публикуют фото, предположительно, Сальвадора Рамоса, устроившего стрельбу в начальной школе.

По данным властей, 18-летний Рамос был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, убивал детей "жестоко и методично". Полиция сообщила, что злоумышленник действовал в одиночку.

"Техасскую резню" активно обсуждает американская пресса, так как трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012, когда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук (штат Коннектикут).

New York Times пишет, что Рамос ворвался в школу для детей от 7 до 10 лет с оружием и расстрелял людей, а затем его ликвидировали правоохранители.

По информации Wall Street Journal, всего во втором, третьем и четвертом классах школы обучались 574 ученика, 90% из них – латиноамериканцы, большинство из бедных семей. Перед тем как направиться в школу, Рамос выстрелил в свою бабушку. Причины поступков юноши остаются неизвестными.

Washington Post сообщает, что поведение Рамоса стало ухудшаться в последнее время. В старшей школе над ним издевались, иногда он затевал драки. Как-то раз на встречу с другом Рамос пришел с ранами на лице: он сам порезал себя ножом "ради веселья". Затем он начал забрасывать машины яйцами, стрелял в случайных людей из пневматического ружья, размещал в соцсетях фотографии оружия, которое хотел иметь.

После инцидента со стрельбой в школе Техаса президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Он напомнил, что за свою карьеру участвовал в принятии законов об оружии, которые "работают и имеют положительный эффект".

Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом в администрации Обамы, когда произошла аналогичная трагедия в Сэнди-Хук.

Сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия разочарованы достижениями Байдена на этом поприще, учитывая, что тема занимала одно из центральных мест в его предвыборной программе. Многие отмечают, что реальные шаги пока далеки от амбициозных целей, которые Байден обозначил, будучи кандидатом в президенты.

Ранее "Страна" приводила противоречивые данные СМИ: согласно одним, Рамоса убили, по другим он был задержан.

В декабре прошлого года мы сообщали, что в США 15-летний подросток открыл в школе стрельбу. Он убил троих сверстников и ранил восьмерых.