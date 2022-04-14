На Манхэттене задержали 62-летнего афроамериканца Фрэнка Джеймса, который, как утверждается, устроил стрельбу в метро Нью-Йорка и ранил 10 человек.

Полиция объявила награду в 50 000 долларов за любую информацию, которая поможет арестовать стрелка. Правоохранители Нью-Йорка и ФБР считают, что преступник действовал в одиночку.

По данным властей, Джеймс произвел 33 выстрела из 9-миллиметрового полуавтоматического пистолета Glock. Это оружие было обнаружено позднее вместе с тремя магазинами патронов, топором, несколькими петардами и канистрой с бензином.

Как писала "Страна", 12 апреля в Нью-Йорке на бруклинской станции метро в Sunset Park произошла стрельба.

"По меньшей мере пять человек были застрелены мужчиной ростом около 5 футов 5 дюймов (около 168 см) и весом 180 фунтов (около 72 кг), который был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет. Он скрылся с места происшествия и не был пойман", - сообщали по горячим следам американские СМИ.

Позже появилась информация, что в результате стрельбы пострадали 16 человек, а на ее месте полиция нашла неразорвавшиеся устройства. Правоохранители поэтому начали расследовать дело как теракт.