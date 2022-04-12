В Нью-Йорке на бруклинской станции метро в Sunset Park произошла кровавая стрельба. Есть погибшие и раненные. Человека, который устроил стрельбу, ищут.

Об этом сообщает NBC во вторник, 12 апреля.

"По меньшей мере пять человек были застрелены мужчиной ростом около 5 футов 5 дюймов (около 168 см) и весом 180 фунтов (около 72 кг), который был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет. Он скрылся с места происшествия и не был пойман", - сообщает NBC.

Также говорится о как минимум 13 раненных.

По данным NBC, стрельба, похоже, была спланированной атакой, однако подробности происшествия еще выясняются.

Ранее мы сообщали, что в столице Израиля Тель-Авиве произошел теракт со стрельбой и жертвами. Восемь человек получили ранения, из них четверо были в крайне тяжелом состоянии. После теракта стало известно, что один из террористов скрылся в доме, было подозрение на захват заложников. Спецназ начал штурм здания.

Кроме того, писали, что в городе Хадера двое открыли стрельбу на улице. Два человека погибли, ещё трое, включая полицейских, пострадали при нападении.