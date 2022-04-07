В столице Израиля Тель-Авиве произошел теракт со стрельбой и жертвами.

Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 7 апреля.

По данным СМИ с источником на местную полицию, двое неизвестных открыли огонь по людям в центре города.

"Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", — сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.

Отмечается, что стрелявшие еще не задержаны. Полиция призывает граждан уйти с места происшествия, а жителей близлежащих домов - не выходить на балконы.

Улица Дизенгоф, где произошла стрельба, является одной из самых главных и крупных в Тель-Авиве. По данным СМИ, стрельба произошла сразу в нескольких частях улицы.

Кроме того, появилось видео момента стрельбы в Тель-Авиве.

После теракта стало известно, что один из террористов скрылся в доме, есть подозрение на захват заложников. Спецназ начинает штурм здания.

Еще одно видео подготовки штурма здания в Тель-Авиве, где укрылся один из террористов.

По уточненным данным, сегодня в столице Израиля уличные стрелки убили двоих человек и ранили шестерых.

Ранее мы писали, что вечером 29 марта в расположенном недалеко от Тель-Авива городе Бней-Брак произошел уже третий за неделю теракт. Стрелок из Палестины расстрелял из штурмовой винтовки пятерых людей.

Также "Страна" сообщала, что в результате теракта в Израиле под Тель-Авивом погибли двое украинцев.