В израильском городе Хадера неизвестные открыли стрельбу на улице.

Два человека погибли, ещё трое, включая полицейских, пострадали при нападении. Неизвестные, используя автоматическое оружие, открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля.



Ответным огнём двое нападавших мужчин уничтожены. В местной полиции заявили о "подозрении на теракт".

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавших было четверо — двое 20-летних и один 45-летний мужчина, а также девушка 20 лет.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле крупнейшего военного госпиталя. Речь идет о военном госпитале Сардар Дауд, крупнейшем военном госпитале страны. После атаки начались выстрелы. Согласно информации местных телеканалов, затем раздался еще один взрыв и в здание проникли террористы-смертники, завязалась перестрелка с талибами. В результате пострадали и погибли люди.

Также "Страна" сообщала, что в Германии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда ICE. В результате пострадали три человека.